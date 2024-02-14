"Ви за Україну чи за Путіна?": Байден звернувся до спікера Палати представників

Президент США заявив, що це документ про допомогу Україні є "критично важливим".

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав спікера Палати представників Майкла Джонсона поставити на голосування законопроект про фінансування України та інших американських партнерів.

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Про це інформує Голос Америки.

"Я закликаю спікера дати можливість повному складу Палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш радикальних голосів у залі заблокувати цей законопроект навіть від голосування", - заявив Байден.

Президент США заявив, що це документ є "критично важливим", тому він повинен пройти далі.

"Цей законопроєкт передбачає термінове фінансування для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від злісного наступу Путіна. Останніми тижнями ми всі бачили жахливі історії: українським солдатам бракує артилерійських снарядів, українські підрозділи розподіляють боєприпаси, щоб захиститися, українські родини стурбовані, що наступний російський удар назавжди занурить їх у темряву, або ще гірше", - зазначив Байден.

Голова Білого дому зазначив, що підтримка цього законопроєкту покаже українцям та іншим міжнародним партнерам, що "що Америці можна довіряти. На Америку можна покластися, і що Америка виступає за свободу".

Також Байден заявив, що підтримка заокопроекту означає протистояння російському диктатору Путіну, а виступати про нього, навпаки грати на руку Путіну.

"Ви маєте вирішити, ви за Україну чи за Путіна. Ми ніколи ні перед ким не схиляємося, і тим більше не перед Володимиром Путіним", - заявив Байден.

Президент США наголосив, що апетит російського диктатора значно зросте, якщо його не зупинити в Україні, а це означатиме значно більші втрати для США та партнерів.

Крім того, Байден нагадав, що хоча цей законопроект передбачає відправлення військової техніки в Україну, насправді гроші на цю техніку інвестуються та витрачаються у США.

"Це не тільки підтримує американські робочі місця та американські громади, це дозволить нам інвестувати, підтримувати та зміцнювати наші оборонні виробничі потужності", - наголосив президент.

Байден додав, що законопроект передбачає виділення коштів на американські підприємства.

"В такі місця як Аризона, де будують ракети Patriot; Алабама, де будують ракети Javelin; в Пенсильванію, Огайо і Техас, де виготовляють артилерійські снаряди", - зазначив Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що демократи в Сенаті США винайшли спосіб ухвалення законопроєкту про допомогу для України.

Крім того, ми раніше інформували, що Сенат США остаточно підтримав законопроєкт про виділення допомоги Україні.

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