"Ви знаєте, що я - пан Пєсков": син речника Путіна відмовився мобілізуватися на війну

Коли до нього зателефонував "воєнком", Микола Пєсков поцікався у співрозмовника, чи знає він, з ким розмовляє, та заявив, що вирішуватиме питання про мобілізацію "на іншому рівні".

Відео розмови з сином Пєскова опублікувала команда Навального.

Член команди російського опозиціонера Дмитро Низовцев, представившись військовим комісаром, запропонував Миколі Пєскову прийти на медогляд, щоб піти воювати проти України. Проте син речника Путіна відмовився від пропозиції, аргументуючи це тим, що він вирішить це питання "на іншому рівні".

"Ви повинні розуміти, якщо знаєте, що я пан Пєсков, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там був. Коротше, я це вирішуватиму на іншому рівні", - заявив син речника Путіна.

Нагадаємо, у Держдумі хочуть першими відправити на фронт громадян України, які переїхали до РФ після 2014 року.

Читайте також: