В'язня, який майже 50 років був у камері смертників, стратили: його останні слова шокують

У США стратили в'язня / © Pixabay

Реклама

У США цього тижня стратили в’язня, який майже пів століття перебував у камері смертників.

Про це пише видання dailymail.co.uk.

79-річний Річард Джеральд Джордан був засуджений до смертної кари 1976 року за вбивство і викрадення Едвіни Мартер.

Реклама

Він помер у середу від смертельної ін’єкції у в’язниці штату Міссісіпі в Парчмані.

За словами тюремників, страта почалася о 18:00. Джеральд Джордан лежав на каталці з трохи відкритим ротом і зробив кілька глибоких вдихів, перш ніж завмер. Час смерті був визначений як 18:16.

Джордан був одним із кількох засуджених до смертної кари, які подали до суду на штат через протокол страти з трьома препаратами, стверджуючи, що він є негуманним.

Коли в середу йому надали можливість зробити останню заяву, він сказав: «Насамперед, я хотів би подякувати всім за гуманний спосіб зробити це. Я хочу вибачитися перед сім’єю жертви».

Реклама

Він також подякував своїм адвокатам і дружині і попросив пробачення. Його останніми словами були: «Побачимося по той бік, з усіма вами».

Дружина Джордана, Марша Джордан, була свідком страти разом з його адвокатом Кріссі Нобіле і духовним наставником, преподобним Тімом Мерфі. Його дружина і адвокат кілька разів протерли очі.

Записи Верховного суду Міссісіпі свідчать, що в січні 1976 року Джордан зателефонував до Національного банку Перської затоки в Галфпорті і попросив поговорити з кредитним інспектором.

Після того, як йому сказали, що з ним може поговорити Чарльз Мартер, він поклав слухавку. Потім він знайшов домашню адресу Мартерів у телефонній книзі і викрав Едвіну Мартер. Він вивіз жінку до лісу та застрелив її. Після цього вбивця зателефонував чоловіку жертви та вимагав від нього викуп у розмірі 25 тисяч доларів.

Реклама

Адвокат чоловіка наполягав, що засуджений — це ветеран війни у В’єтнамі, який хворіє на ПТСР та просив це врахувати. Родичі вбитої жінки наполягали, що злочинець вбив їхню родичку не через розлад, а через брак коштів.