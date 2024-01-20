"Кінцева точка дна": дівчина, яка вижила після обстрілу пологового у Маріуполі, підтримала Путіна

Маріанна Вишемірська з Маріуполя, яка вижила під час бомбардування росіянами пологового будинку, підтримала Володимира Путіна. Вона підписалася за диктатора як кандидата у президенти РФ.

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Марінанна Вишемірська з Маріуполя / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

"Думаєте, ви вже все бачили про дно людської сутності? Ну тоді вам в якості аргументу, що ні. Маріанна Вишемірська. Жіночка, яка вижила після бомбардування росіянами пологового будинку в Маріуполі. Обличчя Горя Маріуполя. Ставить підпис на підтримку путіна на московську водохрещу. Більшого цинізму ще не було. Ось воно – кінцева точка дна", – лаконічно написав Андрющенко.

Маріанна Вишемірська з Маріуполя

Нагадаємо, Вишемірська була однією з вагітних, якій вдалося вижити під час бомбардування армією РФ пологового будинку у Маріуполі. У березні 2022 року її фото облетіло весь світ. Згодом дівчина поділилася своєю історією в Instagram, а пізніше виявилося, що врятована є палкою прихильницею "рускава міра" та Володимира Путіна. Вже 2 квітня на проросійському Youtube-каналі вийшло її інтерв'ю. Дівчина звинувачує у війні Україну та активно поширює ворожу пропаганду.