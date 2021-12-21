Вибив зуби гантелею і вирвав нарощене волосся: стоматолога ув'язнили за жорстоке побиття дівчини

Також нападник має сплатити чималий штраф і, наймовірніше, більше не буде займатися стоматологічною діяльністю.

У Великій Британії ув'язнили стоматолога, який жорстоко побив свою дівчину, вибив їй зуби гантелею і назвав "проклятою повією".

Про це пише The Metro.

Чоловік на ім'я Амандіп Гома вдарив потерпілу десять разів по голові, руках і спині, душив, вибив їй зуби гантелею і назвав її "проклятою повією". Жертва подумала, що Гома збирається вбити її, і була так налякана, що не могла встати з ліжка наступного дня.

Менш ніж через два тижні, чоловік став ще агресивнішим під час статевого акту. Тоді ж вона сказала йому, що їхні стосунки закінчилися. Але він не відпустив її, вирвав нарощене волосся і жбурнув в неї телефон.

"Він знищив мою самооцінку. Коли він знущався наді мною, я не могла тримати ложку в руці, щоб нагодувати себе. Я приймаю снодійне, тому мені більше не доводиться боротися з нічними страхами", - сказала вона поліції.

Гома був ув'язнений на шість місяців, він також має відбути 30 місяців ув’язнення за попередньою судимістю. Також чоловік зобов’язаний заплатити 853 фунти стерлінгів ( 30 775 грн) і, ймовірно, буде позбавлений ліцензії на заняття стоматологією.

Нагадаємо, у Великій Британії в лондонському метро агресивний чоловік накинувся на пасажирку. Зловмисник вживав нецензурні вислови щодо жінки, погрожував їй, а потім кинувся на неї з кулаками.

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