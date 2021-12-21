Вибив зуби гантелею і вирвав нарощене волосся: стоматолога ув'язнили за жорстоке побиття дівчини

Також нападник має сплатити чималий штраф і, наймовірніше, більше не буде займатися стоматологічною діяльністю.
У Великій Британії ув'язнили стоматолога, який жорстоко побив свою дівчину, вибив їй зуби гантелею і назвав "проклятою повією".
Про це пише The Metro.
Чоловік на ім'я Амандіп Гома вдарив потерпілу десять разів по голові, руках і спині, душив, вибив їй зуби гантелею і назвав її "проклятою повією". Жертва подумала, що Гома збирається вбити її, і була так налякана, що не могла встати з ліжка наступного дня.
Менш ніж через два тижні, чоловік став ще агресивнішим під час статевого акту. Тоді ж вона сказала йому, що їхні стосунки закінчилися. Але він не відпустив її, вирвав нарощене волосся і жбурнув в неї телефон.
"Він знищив мою самооцінку. Коли він знущався наді мною, я не могла тримати ложку в руці, щоб нагодувати себе. Я приймаю снодійне, тому мені більше не доводиться боротися з нічними страхами", - сказала вона поліції.
Гома був ув'язнений на шість місяців, він також має відбути 30 місяців ув’язнення за попередньою судимістю. Також чоловік зобов’язаний заплатити 853 фунти стерлінгів (30 775 грн) і, ймовірно, буде позбавлений ліцензії на заняття стоматологією.
Нагадаємо, у Великій Британії в лондонському метро агресивний чоловік накинувся на пасажирку. Зловмисник вживав нецензурні вислови щодо жінки, погрожував їй, а потім кинувся на неї з кулаками.
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