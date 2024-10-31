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"Виборчий Нострадамус" розповів, хто стане наступним президентом США

"Виборчий Нострадамус" розповів, хто стане наступним президентом США

Професор Аллан Ліхтман передбачив переможця на виборах у США / Фото: Associated Press

Ліхтман передбачив результати 9 з 10 останніх виборів у США.

Професор Аллан Ліхтман, якого називають "виборчим Нострадамусом", передбачив, хто переможе на президентських виборах у США.

Про це пише пише New York Post.

Професор Аллан Ліхтман базує свій прогноз на аналізі, який "охоплює 13 категорій". Ліхтман правильно передбачив результати дев'яти з останніх десяти президентських виборів у США. Він помилився лише одного разу - у 2000 році він вказав, що президентом США стане Альберт Гор. Проте тоді його опонент, Джордж Буш-молодший переміг.

Згідно з його останнім прогнозом, новим президентом США стане Камала Гарріс. Професор Аллан Ліхтман не змінив свої прогнози навіть, попри те, що деякі аналітики вважають, що у Трампа є високі шанси перемогти. 

Професор у коментарі журналістам зізнався, що цього року він, як ніколи, хвилюється за майбутнє США. 

"Цього року мені здається, що у мене в животі зграя ворон. Звичайно, я стурбований. Не через опитування, а здебільшого через те, що я хвилююся за майбутнє цієї країни", - сказав він. 

Нагадаємо, що Камала Гарріс і Дональд Трамп кажуть про Україну та закінчення війни

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