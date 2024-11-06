Вибори до Сенату США: хто бере більшість – демократи чи республіканці

Щодо виборів до Палати представників, то поки що жодна партія не має чіткої переваги.

Контроль над Сенатом США отримала Республіканська партія, свідчать попередні результати голосування.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Республіканська партія взяла собі щонайменше 51 місце у Сенаті зі 100 можливих. Таким чином ще 49 сенатських місць лишається Демократичній партії.

Більшість республіканцям забезпечила перемога їхніх кандидатів у Західній Вірджинії та Огайо. Так, у Західній Вірджинії на виборах переміг республіканець Джим Джастіс. А в Огайо перемагає республіканець Берні Морено.

Республіканська партія має шанси закріпити більшість у Сенаті, якщо її кандидат здобудуть перемогу в Монтані, де демократ Джон Тестер намагається переобратися у важкій виборчій кампанії.

Як інформує Reuters, у разі перемоги на президентських виборах Дональда Трампа, республіканська більшість у Сенаті допоможе йому призначити консервативних суддів та інший урядовий персонал. Якщо ж перемогу здобуде Камала Гарріс, республіканці, під чиїм контролем буде Сенат, зможуть блокувати більшість питань порядку денного демократки.

Щодо виборів до Палати представників, то поки що жодна партія не має чіткої переваги. Reuters із посиланням на оглядачів інформує, що контроль над Палатою представників мають шанси отримати демократи. Однак, найімовірніше, відрив між партіями буде незначний, і це ускладнить ухвалення законів протягом наступних кількох років.

Нагадаємо, на виборах президента США перемагає Трамп. Він набрав 277 голосів виборників із 270, необхідних для перемоги.

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