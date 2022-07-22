Вибори прем’єра Британії: результати опитування визначили фаворита

Більші шанси отримати посаду голови Консервативної партії та нового британського прем'єра має міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
Опитування британської міжнародної компанії YouGov щодо виборів нового прем'єр-міністра засвідчило, що очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс на 24% випереджає свого конкурента, колишнього канцлера казначейства Ріші Сунака.
Результати опитування, проведеного серед 730 членів Консервативної партії, були опубліковані в четвер, 21 липня.
Проголосувати за Ліз Трасс мають намір 62% учасників опитування, 38% – за Сунака. Щоправда, соціологи відзначили, що приблизно кожен п’ятий член партії або ще не визначився зі своїм вибором, або не планує голосувати. Таким чином розрив у цих виборчих перегонах може бути не таким великим.
Водночас організатори опитування відзначають, що Трасс має значні переваги перед своїм конкурентом, оскільки її вважають кращою за ключовими показниками, такими як надійність і здатність керувати партією.
Нагадаємо, кандидатка у прем'єр-міністри Великої Британії Ліз Трасс окреслила свою позицію щодо війни в Україні. Вона заявила, що підтримує Україну, але виступила проти прямої участі британських солдатів у війні.
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