Вибори прем’єра Британії: результати опитування визначили фаворита

Опитування британської міжнародної компанії YouGov щодо виборів нового прем'єр-міністра засвідчило, що очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс на 24% випереджає свого конкурента, колишнього канцлера казначейства Ріші Сунака.

Результати опитування, проведеного серед 730 членів Консервативної партії, були опубліковані в четвер, 21 липня.

Проголосувати за Ліз Трасс мають намір 62% учасників опитування, 38% – за Сунака. Щоправда, соціологи відзначили, що приблизно кожен п’ятий член партії або ще не визначився зі своїм вибором, або не планує голосувати. Таким чином розрив у цих виборчих перегонах може бути не таким великим.

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Водночас організатори опитування відзначають, що Трасс має значні переваги перед своїм конкурентом, оскільки її вважають кращою за ключовими показниками, такими як надійність і здатність керувати партією.

Нагадаємо, кандидатка у прем'єр-міністри Великої Британії Ліз Трасс окреслила свою позицію щодо війни в Україні. Вона заявила, що підтримує Україну, але виступила проти прямої участі британських солдатів у війні.

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