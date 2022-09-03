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Вибори прем’єра Британії та американський бомбардувальник у Польщі: головні новини ночі 3 вересня

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Вибори прем’єра Британії та американський бомбардувальник у Польщі: головні новини ночі 3 вересня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 3 вересня:

  • Консервативна партія Великої Британії завершила голосування за нового лідера, який очолить уряд. Читати далі –> 
  • До Польщі прибув американський бомбардувальник B-52, який здатний нести ядерну зброю. Читати далі –> 
  • Уряд Китаю застеріг США від потенційного продажу Тайваню озброєння та військової техніки. Читати далі –> 
  • Росія досі не отримала від США візи для в’їзду делегації на чолі з Лавровим на сесію Генасамблеї ООН. Читати далі –> 
  • Цієї зими можуть з’явитися абсолютно нові варіанти COVID-19. Читати далі –> 

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