Вибори прем’єра Британії та американський бомбардувальник у Польщі: головні новини ночі 3 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 3 вересня:
- Консервативна партія Великої Британії завершила голосування за нового лідера, який очолить уряд. Читати далі –>
- До Польщі прибув американський бомбардувальник B-52, який здатний нести ядерну зброю. Читати далі –>
- Уряд Китаю застеріг США від потенційного продажу Тайваню озброєння та військової техніки. Читати далі –>
- Росія досі не отримала від США візи для в’їзду делегації на чолі з Лавровим на сесію Генасамблеї ООН. Читати далі –>
- Цієї зими можуть з’явитися абсолютно нові варіанти COVID-19. Читати далі –>
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