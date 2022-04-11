Вибори президента Франції: Макрон і Ле Пен вийшли у другий тур

Вибори президента Франції: Макрон і Ле Пен вийшли у другий тур

Нинішній президент Франції Еммануель Макрон у першому турі президентських виборів випереджає свою головну суперницю.

Чинний президент Франції Еммануель Макрон переміг у першому турі виборів глави держави, який відбувся у неділю.

Про це свідчать результати обробки 100% протоколів, наданих муніципалітетами, пише "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Макрон набрав 27,6% голосів, що на три пункти більше, ніж на виборах п'ять років тому.

Друге місце посіла лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, за неї проголосували 23,41% виборців. Вона теж покращила свій результат у порівнянні з попередніми виборами на 2 пункти.

Третім став лівий кандидат від "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон з результатом 21,95%, і це більше, ніж йому прогнозували екзит-поли.

На попередніх виборах 2017 року Макрон і Ле Пен також були головними суперниками. Тоді Макрон набрав у першому турі 24% голосів, Ле Пен – понад 21%. У другому турі Макрон отримав 66% голосів виборців, Ле Пен — майже 34%.

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