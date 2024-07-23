Вибори президента США 2024: у Раді розповіли, чи грає роль для України, хто переможе

Парламентський комітет ВР має намір зміцнювати свої відносини з США незалежно від того, чи буде новий президент представником демократів, чи республіканців.

Про це повідомив голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, пише УНІАН.

"Для нас не є принципово важливим, хто конкретно, яка особистість - чи то буде - скажімо, представник демократів, чи представник республіканців - президентом. Для нас найбільш важливим є збереження тієї двопартійної підтримки, яку ми зараз маємо від Сполучених Штатів, і щоб новий президент продовжував лінію, спрямовану на військово-технічну, економічну підтримку України", - зазначив він.

Депутат зазначив, що поки що невідомо, хто переможе, і в цьому, на його думку, полягає перевага демократії.

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Він вважає, що погрози немає і потрібно почекати, хто стане президентом, аби зрозуміти, яку зовнішню політику він проводитиме. Також політик додав, що зазвичай, президенти мають свої підходи, і, швидше за все, так буде і в цьому випадку.

Нагадаємо, демократична партія обере свого кандидата на пост президента США через онлайн-голосування, яке відбудеться до 7 серпня.

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