Вибори президента США: біля Капітолія заарештували чоловіка з факелом і сигнальним пістолетом

В Америці триває день виборів президента країни.

Офіцери безпеки Капітолія щойно заарештували чоловіка, якого зупинили під час перевірки в Капітолійському центрі відвідувачів напередодні вибори президента США.

Про це йдеться у повідомленні поліції Капітолія у соціальних мережах.

"Від чоловіка пахло пальним, він мав факел і сигнальну зброю", - йдеться у повідомленні.

Капітолійський центр відвідувачів закрито для екскурсій на цей день, поки поліція проводить розслідування.

"Ми надамо більше інформації, коли зможемо", - додали представники сил безпеки.

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Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада, розпочалося голосування за наступного президента Сполучених Штатів Америки. На цю посаду претендують віцепрезидентка США Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп.

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