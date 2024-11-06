Вибори президента США: біля Капітолія заарештували чоловіка з факелом і сигнальним пістолетом

В Америці триває день виборів президента країни.
Офіцери безпеки Капітолія щойно заарештували чоловіка, якого зупинили під час перевірки в Капітолійському центрі відвідувачів напередодні вибори президента США.
Про це йдеться у повідомленні поліції Капітолія у соціальних мережах.
"Від чоловіка пахло пальним, він мав факел і сигнальну зброю", - йдеться у повідомленні.
Капітолійський центр відвідувачів закрито для екскурсій на цей день, поки поліція проводить розслідування.
"Ми надамо більше інформації, коли зможемо", - додали представники сил безпеки.
Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада, розпочалося голосування за наступного президента Сполучених Штатів Америки. На цю посаду претендують віцепрезидентка США Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп.
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