Вибори президента США: опитування показало, що Гарріс випереджає Трампа

Ще на початку липня у опитуваннях лідирував Трамп.

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс випереджає висуванця Республіканської партії Дональда Трампа на два відсотки в загальнонаціональному опитуванні після рішення Джо Байдена вийти з передвиборчої гонки.

Про це інформує Reuters.

Гарріс випередила Трампа в загальнонаціональному опитуванні з результатом 44% проти 42%. Водночас ця різниця перебуває у межах статистичної похибки, яка становить 3%.

У попередньому опитуванні Reuters/Ipsos, яке проводили 15-16 липня Гарріс і Трамп набирали по 44% підтримки, а на початку липня представник республіканців випереджав віцепрезидентку на один відсоток.

Також під час опитування зʼясувалось, що 56% зареєстрованих виборців США вважають, що 59-річна Гарріс "має гострий розум і здатна давати раду викликам". Про 78-річного Трампа таке сказали лише 49%, а про 81-річного Байдена – лише 22%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп описав Камалу Гарріс двома короткими словами.

Крім того, ми раніше інформували, що Камала Гарріс за добу зібрала рекордну суму пожертвувань на свою передвиборчу кампанію.

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