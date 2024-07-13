Вибори президента США: усе більше демократів публічно закликають Байдена знятись з перегонів

Ситуація довкола кандидатури Джо Байдена загрожує розколоти Демократичну партію напередодні національного з'їзду в Чикаго у серпні, на якому президент має бути висунутий кандидатом.

Майже 20 демократів з Палати представників США публічно закликали президента Джо Байдена припинити боротьбу за посаду президента на виборах 2024 року.

Про це свідчить підрахунок The New York Times.

Загалом 19 конгресменів-демократів з 213 у Палаті представників та один сенатор-демократ виступили із закликом до президента Байдена вийти з перегонів.

"Я вважаю, що настав час для президента Байдена передати естафету", – сказав Майк Левін член Палати представників від Каліфорнії.

"Заради блага країни я закликаю президента Байдена зняти свою кандидатуру з перегонів", – сказав сенатор від штату Вермонт Пітер Велч.

Ситуація довкола кандидатури Джо Байдена загрожує розколоти Демократичну партію напередодні національного з'їзду в Чикаго наступного місяця, на якому президент має бути висунутий кандидатом.

За даними NYT, окремі великі донори Демократичної партії США вирішили заморозити свої пожертви на суму близько 90 мільйонів доларів, поки Джо Байден відмовляється знімати свою кандидатуру з президентських виборів.

Деякі радники з оточення президента США обговорюють, як переконати його вийти з перегонів. Водночас сам він відкидає спекуляції стосовно власного віку та здоров’я.

Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN.

Нагадаємо, Politico припустило, хто може перемогти Трампа в разі зняття Байдена з президентських перегонів.

Донори Байдена припиняють фінансування його передвиборчої кампанії!

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