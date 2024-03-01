Вибори президента США: які шанси на перемогу в Трампа та Байдена — опитування

У семи штатах, які, ймовірно, визначатимуть результат виборів президента США висуванець Республіканської партії Дональд Трамп має більшу підтримку, ніж чинний господар Білого дому, представник Демократичної партії Джо Байден.

Про це свідчать результати опитування Bloomberg News/Morning Consult, які були оприлюднені цього тижня.

Байден відстає від Трампа в Аризоні, Джорджії, Пенсильванії, Мічигані, Північній Кароліні, Неваді та Вісконсині.

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Найбільший відрив між кандидатами — у Північній Кароліні, де Трамп виграв на виборах 2020 року. Тут, за даними опитування, колишнього президента готові повернути у Білий дім щонайменше 50% виборців. Проголосувати за Байдена тут висловив бажання 41% виборців.

Водночас жоден з кандидатів не отримав підтримки більшості в жодному з інших ключових штатів.

Загалом у цих семи штатах 48% виборців заявили, що підтримають Трампа, а 43% – Байдена.

Значна частина респондентів (8 із 10 виборців у ключових штатах) висловила занепокоєння віком 81-річного Байдена.

Його на три з половиною роки молодшого опонента, 77-річного Дональда Трампа вважає “занадто старим” менш, ніж половина респондентів. Водночас значна частина опитаних виборців назвала Трампа “небезпечним”.

Нагадаємо, нещодавно кандидат у президенти Дональд Трамп виграв праймеріз республіканців у штаті Мічиган, а серед демократів перемогу здобув чинний президент США Джо Байден.

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