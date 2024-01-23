Вибори президента у США: Піонтковський назвав кандидатку, яка є найпослідовнішою прихильницею України

За словами політолога, вона відповідає образу найбільш затребуваного американського кандидата.

Запобігти приходу Дональда Трампа до влади в США допоможе підтримка кандидатури Ніккі Хейлі аж до її висунення від Демократичної партії.

Про це політолог Андрій Піонтковський сказав у інтерв'ю Дмитру Гордону.

Експерт упевнений, що саме Хейлі відповідає образу найбільш затребуваного американського кандидата.

"Вона проти Трампа і Байдена. Хейлі вважає їх людьми, які дивляться в минуле. Крім того, вона найпослідовніший прихильник України та її перемоги", – сказав він.

Щодо Дональда Трампа, то за словами експерта, суд Колорадо не допустив експрезидента Сполучених Штатів на вибори, грунтуючись на статті Конституції про те, що люди, які дали клятву вірності державі, а потім брали участь в заколоті, не можуть балотуватися, адже Трамп брав участь у подіях 6 січня 2021 року.

"Справа дійшла до Верховного Суду: там шість консерваторів і троє лібералів. Троє консерваторів зобов'язані Трампу. У грудні 2021 року ці судді відмовили Трампу, коли він завалив суд скаргами на те, що вибори були сфальсифіковані", – заявив Піонтковський.

Політолог нагадав, що колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв "дуже швидко" закінчити війну в Україні. Скандальний політик упевнений, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він "добре знає".

Тим часом у Кремлі заявили, що не ознайомлені з намірами кандидата в президенти США Дональда Трампа “врегулювати” війну в Україні за лічені дні. У Путіна не розуміють, як політик допоможе досягти миру.

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