Вибори президента у США: у ЗМІ назвали єдину умову, за якої Байден може відмовитись від крісла

На думку авторів американського видання, у Байдена набагато більше шансів перемогти Трампа, ніж у віцепрезидентки Гарріс.

Єдиною умовою, за якою президент США Джо Байден відмовиться від балотування на президентські вибори 2024 - "невелика група лояльних прихильників" вирішить, що настав час для нього піти у відставку.

Про це йдеться у статті Аxios.

Також читайте The New York Times просить Байдена знятися з виборів після невдалих дебатів з Трампом

За інформацією видання, до групи "лояльних прихильників" Байдена входять його дружина Джилл Байден, молодша сестра Валері Байден та 85-річний Тед Кауфман, давній друг і постійний радник президента, плюс невелика група радників Білого дому.

"Цей десятиліттями кухонний кабінет працює як розширена родина, рада старійшин і керівна олігархія. Лише ці союзники мають вплив на важливі та дрібні рішення в житті та президентстві Байдена", - вважають автори статті.

На їхню думку, якщо Байден залишиться, то у нього набагато більше шансів перемогти колишнього президента Трампа, ніж у віцепрезидентки Гарріс.

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама став на захист чинного американського лідера Джо Байдена після провальних дебатів.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.