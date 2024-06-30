Вибори президента у США: у ЗМІ назвали єдину умову, за якої Байден може відмовитись від крісла

На думку авторів американського видання, у Байдена набагато більше шансів перемогти Трампа, ніж у віцепрезидентки Гарріс.
Єдиною умовою, за якою президент США Джо Байден відмовиться від балотування на президентські вибори 2024 - "невелика група лояльних прихильників" вирішить, що настав час для нього піти у відставку.
Про це йдеться у статті Аxios.
За інформацією видання, до групи "лояльних прихильників" Байдена входять його дружина Джилл Байден, молодша сестра Валері Байден та 85-річний Тед Кауфман, давній друг і постійний радник президента, плюс невелика група радників Білого дому.
"Цей десятиліттями кухонний кабінет працює як розширена родина, рада старійшин і керівна олігархія. Лише ці союзники мають вплив на важливі та дрібні рішення в житті та президентстві Байдена", - вважають автори статті.
На їхню думку, якщо Байден залишиться, то у нього набагато більше шансів перемогти колишнього президента Трампа, ніж у віцепрезидентки Гарріс.
Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама став на захист чинного американського лідера Джо Байдена після провальних дебатів.
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