“Вибори Путіна” у Росії не можна вважати легітимними: Буданов пояснив чому

Який би результат не написала російська центральна виборча комісія ― це буде фальшивка.

Так звані вибори президента РФ за будь-яких цифр, які будуть названі російською центральною виборчою комісією, не можна вважати легітимними.

Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов на Форумі російських добровольців.

“Який би результат не написала російська центральна виборча комісія ― це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях. Велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих “виборів”, псують їх”, ― зауважив він.

Також читайте Росіяни відмовляються голосувати за Путіна під обстрілами: перехоплення ГУР на Бєлгородщині

За словами Буданова, у Росії відбувся справжній “бунт виборчих урн” ― такої кількості зіпсованих бюлетенів та скриньок не було ніколи і ніде в світі.

У зверненні до російських добровольців шеф української розвідки зазначив, що обмежена військова операція опозиційних до Путіна російських збройних формувань у Бєлгородській та Курській областях РФ ― лише початок боротьби за їхню рідну країну.

“Громадяни РФ вирішили звільнити свою країну від старця та його поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками. Війна проти путінського режиму ― це законне право громадян”, ― наголосив Кирило Буданов.

Нагадаємо, перший же день так званих президентських виборів у Росії супроводжувався масовими акціями протесту, під час яких люди в різних містах РФ кидали “коктейлі Молотова” на виборчих дільницях, підпалювали урни для голосування або заливали бюлетені зеленкою та чорнилами.

Читайте також: