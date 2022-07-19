Вибори у Британії: кількість кандидатів на посаду Джонсона скоротилася до трьох

У Великій Британії відбувся четвертий раунд голосування за нового лідера Консервативної партії, який автоматично стане прем'єр-міністром.

Про це інформує The Guardian.

Результати голосування:

ексочільник Мінфіну Ріші Сунак — 118;

Фото: Associated Press

ексміністерка оборони, міністерка торгової політики Пенні Мордонт — 92;

очільниця МЗС Ліз Трасс — 86;

Фото: Associated Press

Член парламенту Кемі Баденох вибула з гонки. Вона набрала найменше голосів депутатів-консерваторів — 59 голосів. Баденох подякувала своїм однопартійцям за підтрику.

I’m grateful to my colleagues and the party members who have supported me.



This campaign began less than two weeks ago. What we’ve achieved demonstrates the level of support for our vision of change for our country and for the Conservative Party.



Thank you. pic.twitter.com/2hnk3nyynY — Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) July 19, 2022

Останній етап голосування, відбудеться у середу, 20 липня. Після цього кандидатів залишиться лише двоє. Далі з них двох переможця обиратимуть члени Консервативної партії у всій Великій Британії – їх нараховується понад 100 тис. осіб.

Ім'я нового лідера Консервативної партії стане відоме 5 вересня. Він автоматичне стане новим прем'єром. Щоправда, очільника уряду формально ще має затвердити королева Єлизавета ІІ.

The Guardian припускає, що Ріші Сунак майже напевно буде в фінальному бюлетені для членів партії, і він, швидше за все, боротиметься за лідерство з Ліз Трасс, а не з Пенні Мордаунт.

Нагадаємо, 7 липня Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що після відставки Джонсона підтримка від Британії не зміниться. У цьому главу держави запевнив сам британський прем'єр.

Читайте також: