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Вибори у Британії: кількість кандидатів на посаду Джонсона скоротилася до трьох

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Вибори у Британії: кількість кандидатів на посаду Джонсона скоротилася до трьох

Фото: Associated Press

Ім'я нового лідера Консервативної партії стане відоме 5 вересня. Він автоматичне стане новим прем'єром.

У Великій Британії відбувся четвертий раунд голосування за нового лідера Консервативної партії, який автоматично стане прем'єр-міністром.

Про це інформує The Guardian.

Результати голосування:

  • ексочільник Мінфіну Ріші Сунак — 118;
© Associated Press
Фото: Associated Press
  • ексміністерка оборони, міністерка торгової політики Пенні Мордонт — 92;
©
  • очільниця МЗС Ліз Трасс — 86;
© Associated Press
Фото: Associated Press

Член парламенту Кемі Баденох вибула з гонки. Вона набрала найменше голосів депутатів-консерваторів — 59 голосів. Баденох подякувала своїм однопартійцям за підтрику.

Останній етап голосування, відбудеться у середу, 20 липня. Після цього кандидатів залишиться лише двоє. Далі з них двох переможця обиратимуть члени Консервативної партії у всій Великій Британії – їх нараховується понад 100 тис. осіб.

Ім'я нового лідера Консервативної партії стане відоме 5 вересня. Він автоматичне стане новим прем'єром. Щоправда, очільника уряду формально ще має затвердити королева Єлизавета ІІ.

The Guardian припускає, що Ріші Сунак майже напевно буде в фінальному бюлетені для членів партії, і він, швидше за все, боротиметься за лідерство з Ліз Трасс, а не з Пенні Мордаунт.

Нагадаємо, 7 липня Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії.  

Президент України Володимир Зеленський сказав, що після відставки Джонсона підтримка від Британії не зміниться. У цьому главу держави запевнив сам британський прем'єр.

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