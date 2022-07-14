Вибори у Британії: кількість кандидатів скоротилася до п'яти

Сьогодні з гонки вибула генпрокурорка Англії та Уельсу Суелла Браверман.
У Великій Британії завершився другий тур виборів голови Консервативної партії.
Про це у четвер, 14 липня, повідомив голова керівного комітету політичної сили Грем Брейді, інформує ВВС.
Результати:
- ексголова мінфіну Ріші Сунак – 101 голос;
- міністерка із торговельної політики Великої Британії Пенні Мордонт – 83;
- очільниця МЗС Ліз Трасс – 64;
- ексміністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох – 49;
- голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендхат – 32;
Зазначається, що з боротьби вибула генпрокурорка Англії та Уельсу Суелла Браверман. За неї проголосували лише 27 депутатів. Наступні тури відбуватимуться, доки не залишаться два кандидати. Потім майбутнього прем'єра оберуть усі члени Консервативної партії – їх налічується понад 100 тис. осіб.
Нагадаємо, 7 липня Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії.
Президент України Володимир Зеленський сказав, що після відставки Джонсона підтримка від Британії не зміниться. У цьому главу держави запевнив сам британський прем'єр.
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