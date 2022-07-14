Вибори у Британії: кількість кандидатів скоротилася до п'яти

Сьогодні з гонки вибула генпрокурорка Англії та Уельсу Суелла Браверман.

У Великій Британії завершився другий тур виборів голови Консервативної партії.

Про це у четвер, 14 липня, повідомив голова керівного комітету політичної сили Грем Брейді, інформує ВВС.

Результати:

ексголова мінфіну Ріші Сунак – 101 голос;

Фото: Associated Press

міністерка із торговельної політики Великої Британії Пенні Мордонт – 83;

очільниця МЗС Ліз Трасс – 64;

Елізабет Трасс / Фото: Associated Press

ексміністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох – 49;

голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендхат – 32;

Зазначається, що з боротьби вибула генпрокурорка Англії та Уельсу Суелла Браверман. За неї проголосували лише 27 депутатів. Наступні тури відбуватимуться, доки не залишаться два кандидати. Потім майбутнього прем'єра оберуть усі члени Консервативної партії – їх налічується понад 100 тис. осіб.

Нагадаємо, 7 липня Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що після відставки Джонсона підтримка від Британії не зміниться. У цьому главу держави запевнив сам британський прем'єр.

Читайте також: