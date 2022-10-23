Вибори у Британії: Сунак стає лідером перегонів за місце лідера Консервативної партії – Bloomberg

Згідно з підрахунком Bloomberg, за Сунаком стоять щонайменше 123 законодавці, порівняно з 51 прихильником Бориса Джонсона.

Ріші Сунак, який був головним конкурентом Ліз Трасс під час попередніх виборчих перегонів, може стати лідером Консервативної партії і обійняти пост прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це пише Bloomberg.

Сунак оголосив, що балотується на посаду лідера партії. "Я хочу виправити нашу економіку, об’єднати нашу партію та досягти успіху для нашої країни", — написав він у Twitter.

Тим часом Джонсон ще не оголосив публічно про свої наміри брати участь у передвиборчій гонці, хоча депутат від Торі Майкл Фабрикант написав у Twitter, що колишній прем’єр заручився підтримкою понад 100 законодавців, достатньої для того, щоб включити його до бюлетеня для голосування.

Згідно з підрахунком Bloomberg, за Сунаком стоять щонайменше 123 законодавці, порівняно з 51 прихильником Бориса Джонсона. Єдиним іншим кандидатом наразі є лідерка Палати громад Пенні Мордаунт. За даними Bloomberg, її підтримує 23 депутати.

За інформацією видання, Джонсон і Сунак зустрілися вчора ввечері на тлі припущень про угоду між ними. Тим часом Мордаунт відхилила пропозицію Джонсона залишити гонку та підтримати його.

Стів Бейкер, міністр Північної Ірландії та провідний прибічник Brexit, який підтримав Джонсона на загальних виборах 2019 року, сказав, що чергове прем’єрство Джонсона буде "гарантованою катастрофою". Бейкер сказав, що країні потрібні "стабільність і професіоналізм". На його думку, Джонсона відволікатиме розслідування щодо питань, зокрема вечірок під час карантину.

Нагадаємо, що під час минулих виборів Ліз Трасс отримала 81 326 тисяч голосів членів партії, а Сунак – 60 399.

Відставка Ліз Трас

Ліз Трас обрали головою уряду Великобританії 6 вересня 2022 року. Вона замінила на посаді Бориса Джонсона.

20 жовтня, під час виступу на Даунінг-стріт, прем'єр-міністр заявила, що йде у відставку. На посаді глави уряду Британії вона пробула лише 44 дні. Це найкоротший термін історія країни.

Недавнє опитування серед членів Консервативної партії Британії свідчить, що фаворитом серед претендентів на місце Ліз Трасс був екс-прем'єр Борис Джонсон.

Зазначимо, що Джонсон — один з перших світових лідерів, який відвідав Київ після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Перший його візит після вторгнення відбувся 9 квітня. Вдруге Джонсон прибув до України 17 червня.

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