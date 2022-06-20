Вибори у Франції: блок Макрона не зміг досягти абсолютної більшості у парламенті

Вибори у Франції: блок Макрона не зміг досягти абсолютної більшості у парламенті

Провладній коаліції не вдалося отримати абсолютну більшість у парламенті.

Коаліція президента Франції Емманюеля Макрона "Разом!" у другому турі парламентських виборів лідирує за кількістю набраних голосів, однак отримати абсолютну більшість місць у Національних зборах їй не вдалося.

Про це інформує МВС Франції за результатами підрахунку 100% голосів виборців, пише "Суспільне".

Пропрезидентський блок “Разом” матиме в новому парламенті 245 місць. Об'єднання лівих партій "Новий народний екологічний та соціальний союз" (Nupes) на чолі з Жан-Люком Меланшоном отримало 131 місце. Партія “Національне об’єднання” Марін Ле Пен матиме 89, блок правих партій “Республіканці” — 61 місце.

Також у парламенті буде 22 депутати від різних лівих сил, 10 — від різних правих сил і 10 депутатів-регіоналів.

Таким чином пропрезидентська коаліція "Разом" не змогла набрати потрібну кількість голосів виборців, щоб зберегти абсолютну пропрезидентську більшість у нижній палаті парламенту — Національній асамблеї. Для цього блоку під керівництвом Макрона потрібно було отримати щонайменше 289 місць з 577.

На минулих виборах 2017 року центристська партія Макрона "Вперед, Республіка!" (La République en marche/LREM) здобула абсолютну більшість місць — 308, а спільно з партією "Демократичний рух" (Mouvement démocrate) центристський блок налічував 350 депутатів. Проте до кінця терміну у фракції LREM залишилося 267 депутатів.

Нагадаємо, 7 травня Еммануель Макрон, якого переобрали президентом Франції, розпочав свою другу каденцію на посаді глави держави.

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