Вибори у Франції: влада може перейти до ультраправих – чим це загрожує Україні

За останніми опитуваннями, на позачергових парламентських виборах у Франції перемогу можуть здобути ультраправі.

У неділю, 30 червня, відбувається перший тур позачергових виборів до парламенту. Вперше від часів Другої світової війни ультраправі мають шанс отримати змогу формувати уряд.

Президент Еммануель Макрон приголомшив країну, коли призначив голосування після того, як його центристський альянс був розгромлений на європейських виборах цього місяця "Національним об'єднанням" (PN) Марін Ле Пен. Її євроскептична, антиіммігрантська партія довгий час була непопулярною, але зараз вона ближче до влади, ніж будь-коли. Про це пише Reuters.

Також читайте Макрон заявив про готовність відновити діалог із Путіним

Виборча система може ускладнити точний розподіл місць у 577-місцевій Національній Асамблеї, і остаточний результат не буде відомий до кінця голосування 7 липня.

"Ми збираємося отримати абсолютну більшість", – сказала Ле Пен в інтерв'ю в середу, передбачаючи, що її протеже, 28-річний Джордан Барделла , стане прем'єр-міністром. Її партія має економічну програму великих витрат і прагне скоротити імміграцію.

У виданні припускають, що якщо "Національне об'єднання" здобуде абсолютну більшість, французьку дипломатію може чекати безпрецедентний період турбулентності: Макрон, який заявив, що продовжить своє президентство до кінця терміну у 2027 році, і Барделла боротимуться за право вирішувати долю Франції.

Reuters нагадує, що Франція у своїй післявоєнній історії мала три періоди "співжиття" — коли президент і уряд були представниками протилежних політичних таборів, але жоден із настільки радикально розбіжних світоглядів.

Барделла вже заявив, що кине виклик Макрону в глобальних питаннях. Франція може перетворитися з опори ЄС на скалку в його боці, вимагаючи повернення французького внеску до бюджету ЄС, конфліктуючи з Брюсселем щодо місць у Єврокомісії і відкидаючи заклики Макрона до більшої єдності ЄС та наполегливості в питаннях оборони.

Вибори у Франції і Україна

Перемога "Національного об'єднання" призведе до невизначеності щодо позиції Франції у російсько-українській війні. Ле Пен має історію проросійських настроїв, і хоча зараз партія заявляє, що допоможе Україні захистити себе від російських загарбників, вона також встановила червоні лінії, такі як відмова надавати ракети великої дальності.

Що думають французи

Опитування громадської думки свідчать, що "Національне об'єднання" має комфортну перевагу в 33%-36% голосів виборців, поспішно зібрана ліва коаліція "Новий народний фронт" посідає друге місце з 28%-31%, а центристський альянс Макрона — на третьому з 20%-23%.

Кандидати можуть бути обрані в першому турі, якщо вони отримують абсолютну більшість голосів у своєму окрузі, але це трапляється рідко. У більшості виборчих округів потрібен другий тур, в якому беруть участь усі кандидати, які отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців у першому турі. Перемагає той, хто набере найбільшу кількість.

Протягом десятиліть, коли ультраправі неухильно набирали популярність, виборці і партії, які їх не підтримували, об'єднувалися проти них щоразу, коли вони наближалися до національної влади, але цього разу це може бути не так.

За словами професора політології Університету Ніцци і Політехнічної школи Вінсента Мартіньї, ніхто не знає, чи розглядатимуть кандидати з табору Макрона можливість відмовитися від участі у другому турі, щоб дати лівим конкурентам шанс перемогти "Національне об'єднання", чи навпаки.

Ле Пен і Барделла намагалися зробити імідж своєї партії більш прийнятним для загалу, наприклад, засуджуючи антисемітизм. Батько Ле Пен Жан-Марі Ле Пен, засновник і багаторічний лідер "Національного об'єднання", мав історію відверто антисемітських коментарів.

Але критики кажуть, що загравання "Національного об'єднання" до євреїв є лише прикриттям, яке дозволяє заперечувати звинувачення в расизмі, постійно стигматизуючи мусульман та іноземців.

Тим часом, у редакційній статті французька щоденна газета Le Monde заявила, що настав час мобілізуватись проти ультраправих.

"Поступитися їм будь-якою владою означає не що інше, як ризикнути побачити, як усе, що було побудовано та завойовано протягом понад двох з половиною століть, поступово руйнуватиметься", — йдеться в повідомленні.

Раніше лідер французьких ультраправих Джордан Барделла заявив що підтримує право України на захист від агресії Росії. Але у разі обрання його прем'єр-міністром він не надасть Києву далекобійних ракет для ударів по території РФ.

Нагадаємо, що після поразки його партії "Відродження" на виборах до Європейського парламенту президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів (нижньої палати французького парламенту).

Раніше голова партії Національний Фронт і родич Ле Пен Жордан Барделла звинуватив Макрона в тому, що той звертає увагу на "далекі для французів питання" замість того, щоб зайнятися вирішенням проблем підвищення цін, зростання рівня злочинності та міграції.

Читайте також:

Залишили труни з надписом "Французькі солдати в Україні" під Ейфелевою вежею

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.