У неділю, 7 липня, другий тур позачергових парламентських виборів у Франції, на якому очікували перемогу ультраправих на чолі з “подругою Путіна” Марін Ле Пен, завершився несподіванкою.

Як свідчать результати екзитполів, проведених Elabe на замовлення BFMTV, найбільшу кількість голосів отримав об’єднаний лівий альянс “Новий народний фронт”.

На другому місці блок пропрезидентських сил "Разом", а ультраправі “друзі Путіна” із “Національного об’єднання” посідають лише третє місце.

При цьому жодна коаліція не отримала абсолютної більшості на цих виборах.

За прогнозами, із 577 місць у Національних зборах (нижня палата парламенту) Франції альянс жорстких лівих, соціалістів і зелених “Новий народний фронт” отримає 175-205, центристський блок Еммануеля Макрона “Разом” - 150-175, ультраправі із євроскептичного та популістського “Національного об’єднання” - 115-150 місць.

Перші офіційні результати очікуються в неділю вночі або вранці понеділка, 8 липня.

Поразку “Національного об’єднання” пояснюють обмеженою співпрацею центристського альянсу Макрона і лівих, покликаною заблокувати прихід ультраправих до влади. Зокрема, суперники Марін Ле Пен зняли з виборів понад 200 кандидатів у другому турі, щоб не розпорошувати голоси і створити єдине голосування проти ультраправих.

Нагадаємо, після першого туру парламентських виборів у Франції ультраправі вийшли вперед. Саме вони скептично налаштовані щодо допомоги Україні. Явка на цьому голосуванні була рекордною за останні майже 30 років - близько 67%. Партія Макрона здобула лише третє місце.

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