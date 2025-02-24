Вибори у Німеччині: блок ХДС/ХСС офіційно здобув перемогу, проросійська АдН друга

Друге місце посіла проросійська крайньоправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD).
Блок Християнсько-демократичних та Християнсько-соціальних союзів (ХДС/ХСС) здобув перемогу на виборах до Бундестагу у Німеччині з результатом 28,5% голосів.
Про це йдеться у повідомленні Федеральної виборчої комісії.
У повідомленні вказується, що друге місце посіла проросійська крайньоправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка подвоїла свій результат порівняно з попередніми виборами і отримала 20,8% голосів виборців.
Третє місце з найгіршим для себе в історії результатом посіла Соціал-демократична партія Німеччини канцлера Олафа Шольца, які підтримали 16,4% виборців.
Четверте та пʼяте місця зайняли "Зелені" та Ліва пірʼя, які мають 11,6% і 8,8% виборців відповідно.
"Союз Сари Вагенкнехт — За розум і справедливість" і Вільна демократична партія ексміністра фінансів Крістіана Лінднера не потрапляють до Бундестагу, оскільки не подолали 5% барʼєр. Вони отримали 4,9% і 4,4% голосів відповідно.
Раніше повідомлялося, що резидент України Зеленський привітав Фрідріха Мерца з перемогою партії "Християнсько-демократичний союз" на виборах до Бундестагу в Німеччині.
Ми раніше інформували, що переможець виборів у Німеччині Фрідріх Мерц критикує США через ставлення до України.
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