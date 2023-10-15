Вибори у Польщі: у Варшаві оголосили про загрозу вибуху у трьох виборчих комісіях

Біля приміщення школи, в якій працювало три виборчі комісії, знайшли покинутий рюкзак.

У неділю, 15 жовтня, коли у Польщі відбуваються вибори до парламенту, у трьох виборчих комісіях у Варшаві було оголошено про загрозу вибуху. Поліція евакуювала десятки людей.

Про це повідомляє польське видання WP.

"Наразі тривають перевірки на трьох виборчих дільницях. Було евакуйовано 200 осіб. На місці працюють поліцейські", - повідомив речник начальника столичної поліції Сильвестер Марчак.

Він додав, що біля приміщення школи, в якій працювало три виборчі комісії, знайшли покинутий рюкзак.

Національна виборча комісія поки не прокоментувала цю інформацію.

Нагадаємо, на виборах до Сейму Польщі, які відбулися в неділю, 15 жовтня, найбільше голосів виборців отримала партія ПіС (“Право і Солідарність”), яка перебуває при владі від 2015 року. ТСН.ua опублікував результати екзитполу.

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