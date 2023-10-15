Вибори у Польщі: яка партія отримала найбільшу кількість голосів — результати екзитполу

На виборах до польського парламенту перемагає консервативна партія Ярослава Качинського “Право і Справедливість”.

На виборах до Сейму Польщі, які відбулися в неділю, 15 жовтня, найбільше голосів виборців отримала партія ПіС (“Право і Солідарність”), яка перебуває при владі від 2015 року.

Про це стало відомо із результатів екзитполу Ipsos, оголошеного телеканалом TVN.

За інформацією соціологів, партія ПіС набрала 36,8 відсотків голосів виборців.

Головний суперник ПіС – центристська “Громадянська коаліція” (ГК), яку очолює експрем'єр та колишній голова Європейської ради Дональд Туск, набирає 31,6 відсотків.

Подолавши прохідний бар’єр, до парламенту Польщі потрапляють ще три партії: центристський блок “Третій шлях” (13%), Коаліція лівих партій (8,6%) та ультраправа “Конфедерація” (6,2%).

Екзитпол проводили приблизно 1850 соціологів студії Ipsos. Крім того, над опитуваннями працювали 50 осіб, серед яких координатори та аналітики.

Екзитполи набагато надійніші, ніж передвиборчі опитування. Однак вони мають похибку до 2%.

Остаточні результати виборів до парламенту Польщі можуть бути оголошені у вівторок, 17 жовтня, у першій половині дня.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав детальну інформацію про політичний розклад у сусідній країні напередодні голосування.

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