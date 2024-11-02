Вибори у США: демократи мають план на випадок "дострокового" оголошення Трампом своєї перемоги

Кандидат від республіканців на виборах президента США Дональд Трамп може спробувати передчасно заявити про перемогу, як він це зробив у 2020 році. Демократи готують оперативну відповідь на випадок такого розвитку подій.

Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня кандидат від республіканців заявив журналістам, що сподівається оголосити про свою перемогу в день виборів. Хоча експерти попереджають, що остаточний результат може стати відомим за кілька днів, особливо якщо будуть вимоги перерахунку голосів у деяких ключових регіонах.

Переможців виборів у США зазвичай оголошують провідні ЗМІ, – вони аналізують результати підрахунку голосів, надані виборчими комісіями. Хоча кандидати іноді оголошують про перемогу ще до підрахунку ЗМІ, незвично робити це до того, як переможець, принаймні, стане очевидним.

"Ми, на жаль, готові, якщо він це зробить, та, якщо ми знаємо, що він насправді маніпулює пресою і намагається маніпулювати консенсусом американського народу ... ми готові відповісти", – сказала Гарріс в інтерв'ю ABC у середу.

Вона не надала жодних подробиць цих приготувань. Однак шість представників Демократичної партії та кампанії Гарріс заявили, що початкова боротьба з будь-якими заявами про дострокову перемогу Трампа, буде відбуватися в суді громадської думки. Вони планують заповнити соціальні мережі й телевізійні ефіри вимогами, щоб усі голоси були підраховані до оголошення перемоги.

"Щойно він (Трамп) неправдиво оголосить про перемогу, ми готові вийти на телебачення і розповісти правду, а також задіяти широку мережу людей, які можуть використати свій вплив для відсічі", – заявив в інтерв'ю високопосадовець Національного комітету Демократичної партії.

Високопоставлений представник кампанії Гарріс під час телефонної конференції з журналістами в п'ятницю заявив, що вони "цілком очікують", що Трамп неправдиво заявить про свою перемогу ввечері у вівторок, 5 листопада ще до того, як всі голоси будуть повністю підраховані.

Що кажуть союзники Трампа

Водночас, ключовий союзник Трампа Стів Беннон заявив, що кандидат повинен швидко оголосити про перемогу.

"Він повинен встати і сказати: "Гей, я виграв", – сказав Беннон.

Один з донорів Трампа Білл Бін, який раніше критикував колишнього президента, сказав Reuters, що сподівається на перемогу Гарріс або Трампа з великим відривом, щоб результати були визнані якомога ширшим загалом.

У виборчому штабі Трампа агентству повідомили, що кандидат від республіканців буде боротися за всі голоси до закриття виборчих дільниць. Однак там не дали прямої відповіді на запитання про те, чи планує Трамп знову оголосити про перемогу до оголошення результатів перегонів.

Повний контроль над Республіканською партією

У 2020 році Трамп оголосив себе переможцем рано вранці після дня виборів, за три дні до того, як про це заявили перші телеканали.

У підсумку він програв своєму опоненту від Демократичної партії Джо Байдену. Трамп так і не визнав результат і продовжує брехливо стверджувати, що він був вкрадений у нього за допомогою широкомасштабних фальсифікацій.

Дострокову заяву про перемогу Трампа у 2020 році осудили демократи і багато високопоставлених республіканців. Однак цього разу все може бути інакше.

За останні роки експрезидент встановив майже повний контроль над Республіканською партією. Кілька політтехнологів не виключають, що багато впливових консерваторів можуть із більшою готовністю погодитися з його вимогами.

"Ми бачили багато доказів того, що він повністю контролює партію... і ми не бачили жодних доказів того, що партійні функціонери, або обрані посадові особи дадуть йому відсіч", – сказав Чіп Фелкел, давній республіканський стратег, що критично ставиться до екс-президента.

Трамп і його союзники-республіканці також витратили місяці на підготовку до оскарження програшу. Вони стверджували, що іноземці без громадянства США можуть спробувати проголосувати за Демократичну партію та готують армію юристів, які підуть до суду для оскарження результатів.

На своїх мітингах Трамп часто говорить, що вони повинні переконатися, що їхня перемога "занадто велика, щоб її можна було сфальсифікувати".

Вибори президента США

Кандидати від республіканців Дональд Трамп і демократів Камала Гарріс є головними суперниками на президентських виборах у США, що відбудуться у вівторок, 5 листопада.

Нагадаємо, кандидати у президенти Сполучених Штатів Камала Гарріс та Дональд Трамп майже зрівнялися за рейтингом підтримки у штаті Пенсильванії, який є одним з найголовніших у передвиборчій гонці.

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