Вибори у США: який вигляд має бюлетень, яким голосують американці (фото)

У США 5 листопада тривають президентські вибори, на яких основними кандидатами на посаду глави держави є республіканець Дональд Трамп та демократка Камала Гарріс.

ТСН.ua отримали зразок бюлетеня, за яким голосують американці.

Зверху на сторінці бюлетеня вказано місто голосування, дата та інструкції для американців.

Далі пропонується поставити "галочку" за одного з кандидатів у президенти, які вказані разом з віцепрезидентом. Цього року першим у списку є Дональд Трамп зі своїм соратником Джей Ді Венсом, другою — Камала Гарріс з Тімом Волзом. Наступними вказані представники інших американських партій, зокрема Лібертаріанської партії та Партії зелених.

Також у бланку пропонується проголосувати за нового американського сенатора, делегата штату до Палати представників, та містяться інші питання місцевого значення.

Бюлетень на виборах у США 2024 / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.

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