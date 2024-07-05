Вибори у Великій Британії: Сунак визнав свою поразку, а новий прем'єр уже зробив першу заяву

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав, що його Консервативна партія програла на дострокових парламентських виборах 4 липня.

Про це він повідомив вранці 5 липня під час виступу в місті Норталлертон, де розташований його виборчий округ, пише Guardian.

Сунак сказав, що "Лейбористська партія виграла ці загальні вибори".

"Я зателефонував Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою. Зараз я вирушаю до Лондона, де розповім більше про сьогоднішній результат, перш ніж залишити посаду прем’єр-міністра, якій я віддав усі свої сили. І я беру на себе відповідальність за наш програш", – зазначив він.

Лідер партії Кір Стармер уже зробив першу заяву після перемоги: "Ми це зробили! Ви агітували за це, ви боролися за це, голосували за це, і тепер це сталося. Зміни розпочинаються зараз. І це приємно, я маю бути чесним. Чотири з половиною роки роботи зі зміни партії. Ось навіщо вона потрібна: змінена Лейбористська партія, готова служити нашій країні, готова повернути Британію на службу трудівникам", – заявив він.

Офіційний підрахунок результатів за округами підтверджує, що лейбористи отримують 328 місць у Палаті громад – це вже перевищує мінімальну більшість у 326 мандатів.

Підрахунок голосів ще триває, але екзитполи прогнозують Лейбористській партії 410 місць – це стане одним із найкращих результатів партії в історії.

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Тепер, згідно з формальною процедурою, Сунак подасть прохання про відставку королю, який попросить Стармера сформувати наступний уряд.

5 липня Стармер після аудієнції у британського короля стане новим прем’єр-міністром Великої Британії.

Нагадаємо, Ріші Сунак став прем'єр-міністром Британії 25 жовтня 2022 року, змінивши на цій посаді Ліз Трасс.

Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком у Києві

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