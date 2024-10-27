Вибори в Грузії: опозиція не визнає результати голосування і скликає акції протесту

У Грузії 26 жовтня відбулися парламентські вибори. Опозиційні партії звинувачують владу у фальсифікаціях результатів парламентських виборів та погрожують протестами.

Після закриття дільниць екзитполи опозиційних каналів заявили, що опозиційні партії сумарно мають більше голосів, ніж провладна "Грузинська мрія". Провладні канали кажуть про протилежні результати.

Наразі підраховано вже 99,3% голосів, перемогу здобула правляча проросійська партія "Грузинська мрія".

Так, за даними Центральної виборчої комісії, "Грузинська мрія" набрала 54,23% голосів.

Опозиційна партія "Коаліція за зміни" отримала 10,8%, "Єдність-Національний рух" – 10,1%, "Сильна Грузія" — 8,75%; "Гахарія — за Грузію" — 7,75%.

Очільниця партії "Єдність" Тіна Бокучава, заявила, що їх політична сила не визнає результати голосування.

Лідер "Коаліції за зміни" Ніка Гварамія також виступив із різкою критикою, стверджуючи, що правляча партія "Грузинська мрія" намагається здійснити "конституційний переворот". Він анонсував проведення акцій протесту з вимогою перевірити результати виборів і розглянути скарги.

Вибори в Грузії називають історичними, оскільки результат може вказати або на майбутню інтеграцію Грузії з Європейським Союзом, або на зближення з Москвою. Вони вперше відбувають не за мажоритарною системою, а за пропорційною, і це збільшує шанс опозиції на перемогу.

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