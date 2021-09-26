Вибори в Німеччині: у партії Меркель — найгірший результат від 1949 року

Вибори в Німеччині: у партії Меркель — найгірший результат від 1949 року

Меркель залишатиметься тимчасовим лідером, поки партії не створять нову коаліцію між собою і не буде сформовано новий уряд.

У неділю, 26 вересня, у Німеччина відбулися парламентські вибори — громадяни обирали новий склад Бундестагу. Відповідно до перших результатів екзитполів блок Ангели Меркель ХДС/ХСС набирає 24% і з невеликим відставанням програє соціал-демократам (26%).

Ці результати є найгіршими для Блоку в Німеччині від 1949 року, інформує Associated Press.

Зазначається, що у післявоєнній Німеччині ніколи раніше переможна партія не набирала менше 31% голосів. Це також є найгіршим результатом правоцентристського блоку.

Потенційний наступник Меркель від партії ХДС/ХСС Армін Лашет заявив, що Блок не задоволений результатом, оскільки чотири роки тому ХДС/ХСС набрав 32,9% голосів.

"Ми зробимо все можливе, щоб сформувати уряд під керівництвом Союзу, тому що Німеччина зараз потребує коаліції для майбутнього, яка модернізує нашу країну", — сказав він.

АР припускає, що найвірогідніший шлях до влади Лашета — це коаліція із "Зеленими" ("Союз-90/Зелені") та "Вільними демократами" (FDP).

Проте лідер соціал-демократів Олаф Шольц також міг би створити коаліцію з цими двома політсилами, якщо прогнозовані результати збережуться. Зазначається, що "Зелені" традиційно схиляються до партії Шольца, а "Вільні демократи" — до партії Лашета.

Меркель залишатиметься тимчасовим лідером, поки партії не створять нову коаліцію між собою і не буде сформовано новий уряд.

Раніше повідомлялося, хто має шанси стати канцлером після Меркель.

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