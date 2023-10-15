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Вибори в Польщі: Портников назвав, чия перемога буде на користь євроінтеграції України

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Вибори в Польщі: Портников назвав, чия перемога буде на користь євроінтеграції України

Парламентські вибори в Польщі - чия перемога буде на користь євроінтеграції України / Фото: Associated Press

Результати парламентських виборів мають визначити подальший рух країни в ЄС та підтримку Україні.

В ситуації з перемогою лібералів під час парламентських виборів у Польщі шлях України до ЄС може стати коротшим.

В ефірі свого Youtube-каналу український журналіст та телеведучий Віталій Портников надав аналітичний огляд можливих результатів парламентських виборів у Польщі.

"Польський уряд на чолі із Дональдом Туском (колишній прем’єр Польщі — ред.) може бути рішучим прихильником всі тих змін, які мають відбуватися з точки зору покращення ефективності роботи ЄС. Він точно не буде союзником прем'єра Угорщини Віктора Орбана і прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіца. А це означає, що вплив угорського і словацького прем’єр-міністрів у Європі змаліє", — вважає Портников.

Водночас, на його думку, говорити про те, що ліберали мають реальну можливість перемогти польських правих у цих парламентських перегонах передчасно.

"Можна говорити про те, що керівна партія "Право і справедливість" має шанси зцементувати свою владу і це буде означати, як багато хто зараз говорить у Варшаві, "орбанізацію Польщі". Якщо "Право і справедливість" вперше в історії цієї країни захистить свою можливість керувати Польщею вже третій термін поспіль, ми можемо на виході мати справу з такою собі керованою демократією. Коли вибори, як це відбувається в Угорщині, можуть проходити вчасно, на місцевих виборах можуть навіть перемагати представники опозиції, а так як влада настільки серйозно контролює суспільство, суспільні медіа, самі настрої в країні, що сподіватися на те, що влада та її ідеологічний мейнстрім зміняться, годі", — додав журналіст.

Нагадаємо, за ранковими даними 15 жовтня, до парламенту Польщі може потрапити п’ять партій:

  • нині керівна консервативна партія "Право і справедливість",
  • правоцентристська ліберальна "Громадянська платформа", 
  • "Конфедерація",
  • "Нові ліві",
  •  "Третя дорога". 

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Дата публікації
Перегляди
1312
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