Вибори в Польщі: Портников назвав, чия перемога буде на користь євроінтеграції України

В ситуації з перемогою лібералів під час парламентських виборів у Польщі шлях України до ЄС може стати коротшим.

В ефірі свого Youtube-каналу український журналіст та телеведучий Віталій Портников надав аналітичний огляд можливих результатів парламентських виборів у Польщі.

"Польський уряд на чолі із Дональдом Туском (колишній прем’єр Польщі — ред.) може бути рішучим прихильником всі тих змін, які мають відбуватися з точки зору покращення ефективності роботи ЄС. Він точно не буде союзником прем'єра Угорщини Віктора Орбана і прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіца. А це означає, що вплив угорського і словацького прем’єр-міністрів у Європі змаліє", — вважає Портников.

Водночас, на його думку, говорити про те, що ліберали мають реальну можливість перемогти польських правих у цих парламентських перегонах передчасно.

"Можна говорити про те, що керівна партія "Право і справедливість" має шанси зцементувати свою владу і це буде означати, як багато хто зараз говорить у Варшаві, "орбанізацію Польщі". Якщо "Право і справедливість" вперше в історії цієї країни захистить свою можливість керувати Польщею вже третій термін поспіль, ми можемо на виході мати справу з такою собі керованою демократією. Коли вибори, як це відбувається в Угорщині, можуть проходити вчасно, на місцевих виборах можуть навіть перемагати представники опозиції, а так як влада настільки серйозно контролює суспільство, суспільні медіа, самі настрої в країні, що сподіватися на те, що влада та її ідеологічний мейнстрім зміняться, годі", — додав журналіст.

Нагадаємо, за ранковими даними 15 жовтня, до парламенту Польщі може потрапити п’ять партій:

нині керівна консервативна партія "Право і справедливість",

правоцентристська ліберальна "Громадянська платформа",

"Конфедерація",

"Нові ліві",

"Третя дорога".

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