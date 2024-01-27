Вибори в Росії: Подоляк пояснив, чому там немає ніяких опозиційних кандидатів

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував президентські вибори в РФ 2024 року. На йому думку, вибори нічого не змінять у Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю "24 Каналу".

"У Росії зараз активно йде передвиборча агітація. Раптом з'явились величезні черги, щоб подати кандидатом ще й Бориса Надєждіна. І, власне, у нас два варіанти. Або це контрольована опозиція, яку нібито просувають для того, щоби створити видимість. Або ж це варіант, в Росії буцімто з'явилась опозиція, яка проти війни. Немає ніякого виборчого процесу в Росії. Немає ніяких опозиційних кандидатів. Надєждін – це не опозиційний кандидат. Це максимально "махровий", кирієнківський кандидат (перший заступник керівника адміністрації Путіна Сєргєй Кирієнко – ред)", - сказав Подоляк.

На його думку, говорити про те, що є якийсь виборчий процес – це нонсенс.

"Говорити про те, що є якісь демократичні кандидати – нонсенс. Не має сенсу говорити про Надєждіна, тому що все одно буде перепризначення "царя" в демократичний складовій, якої насправді не існує. Тож давайте на цю ілюзію ніяк не реагувати.Немає ніякої притомної опозиції, немає ніяких опозиційних кандидатів, на жаль. Росія змінюватиметься не через опозиційний тиск, не через внутрішні дискусії, а виключно через поле бою. Щойно будуть якісь суттєві тактичні поразки, у Росії почнуться соціальні бунти, які ми побачили в Дагестані, Башкортостані та в інших регіонах. Саме вони приведуть до зміни політичного режиму в Росії", - додав він.

Нагадаємо:

Рада Федерації призначила вибори президента РФ на 17 березня 2024 року.

У ЦВК РФ зазначили, що триденне голосування на виборах, яке вперше застосували під час пандемії коронавірусу, стає для Росії традиційним.

8 грудня Путін оголосив про плани висуватися на п'ятий президентський термін.

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