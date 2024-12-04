Вибори в Румунії: проросійський кандидат обіцяє заборонити експорт українського зерна і допомогу Києву

Скандальний кандидат у президенти Румунії пригрозив зупинити допомогу Україні у разі своєї перемоги.

Ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску, відомий своїми проросійськими заявами, сказав, що у разі обрання заборонить експорт українського зерна через Румунію і подальшу військовоу допомогу Києву.

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

"Як я можу погодитися на це? Це неможливо. Румунія і румунський народ на першому місці. Неможливо уявити собі, щоб поруч із нами, у центрі Європи, йшла війна, тому пріоритетом, безумовно, буде те, що ця війна в Україні має бути негайно зупинена", – сказав Джорджеску.

Також він поставив під сумнів ефективність фінансування Європейського союзу та заявив, що Бухарест не зобов'язаний дотримуватися зобов'язань НАТО щодо витрат на оборону.

На запитання, чи підтримує він невиконану Румунією обіцянку НАТО щодо того, що кожна країна-член щорічно витрачає 2% ВВП на оборону, на чому наполягає Трамп, він відповів: "Це надто другорядне, мене навіть не цікавить".

"Турбота румунського народу – бути щасливим. Вони не можуть бути щасливими, витрачаючи гроші на інші речі. Якщо НАТО обороняється, то він має залишатися оборонним. Я вірю в одне — Румунія не має ні перед ким зобов'язань", – вважає кандидат у президенти Румунії.

Крім того, політик поставив під сумнів ефективність фондів ЄС, які сприяли економічному зростанню та розвитку інфраструктури в Румунії, колишній комуністичній країні та одному з найбідніших членів ЄС.

"Чи допомогли нам європейські фонди? Хіба ми залежимо від європейських фондів? Ця країна не може виготовляти? Хіба ми не маємо інших інвесторів? Гроші є скрізь у цьому світі, дозвольте мені сказати вам", – резюмував Джорджеску.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Румунія допомогла експортувати мільйони тонн українського зерна через свій чорноморський порт Констанца.

Нагадаємо, що в першому турі президентських виборів у Румунії перемогли ультраправий проросійський політик Джорджеску і ліберальний проєвропейський кандидат Ласконі. Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 8 грудня.

На думку деяких західних ЗМІ, ймовірна перемога Джоджеску є викликом для України і потрясінням для НАТО.

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