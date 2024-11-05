Вибори в США можуть призвести до Третьої світової війни: президент Сербії пояснив причину

США мають близько 48% світових військових сил, а Росія має сильнішу армію порівняно зі своєю економічною, демографічною та політичною силою, зазначив Олександр Вучич.

Президент Сербії Олександар Вучич заявив, що президентські вибори в США можуть принести мир або продовження війни, яка переросте у Третю світову.

Про це він сказав в інтерв'ю BSC happy portal.

"Може статися, що ці вибори принесуть мир або продовження війни, що призведе нас до Третьої світової війни", – зазначив він.

Вучич не став прогнозувати, хто саме переможе на цих виборах, адже відрив невеликий.

"Трамп провів надзвичайно успішну кампанію, кращу, ніж Камала Гарріс, останні три дні, я не думаю, що він виконав роботу найкраще. Чи мав він достатню перевагу, я все-таки вважаю, що він був трохи ближчим до перемоги. Але я переконаний, що у Камали буде більше голосів", – зауважив президент Сербії.

Крім того, Вучич згадав і про війну в Ізраїлі: "Не забувайте, що Ізраїль має 6 бомбардувальників. Якщо Іран помститься Ізраїлю та оголосить про це, я припускаю, що якщо Камала переможе, Джо Байден, як переконаний сіоніст, захоче, щоб його пам’ятали, що він знищив Іран".

Сербський лідер наголосив, що США мають близько 48% світових військових сил, а Росія має сильнішу армію порівняно зі своєю економічною, демографічною та політичною силою.

"Вона не мала, але її військова міць значно більша, і Росія завжди безперечна серед двох-трьох світових держав. Америки, Росії та Китаю. Трамп не зможе це зупинити. Я вже здогадуюсь, у чому полягає ідея Трампа. Це розумна ідея стратегічно, але складна, розділити Росію та Китай. Тактично, думаю, ідея буде дещо іншою. Якщо він переможе, а це великий знак питання, він спробує посварити Росію і Китай, тому що він знає, що Китай є його головною перешкодою, і він намагатиметься повільно залучати росіян через мир, через інші відносини", – вважає Вучич.

Президент Сербії додав, що Україна не зможе обійтися без допомоги США у війні з Росією.

Вибори президента США

Кандидати від республіканців Дональд Трамп і демократів Камала Гарріс є головними суперниками на президентських виборах у США, що відбудуться у вівторок, 5 листопада.

Нагадаємо, кандидати у президенти Сполучених Штатів Камала Гарріс та Дональд Трамп майже зрівнялися за рейтингом підтримки у штаті Пенсильванії, який є одним з найголовніших у передвиборчій гонці.

До слова, посадовці Офісу президента України Володимира Зеленського "оптимістично налаштовані" щодо можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента у США. Вони вважають, що Зеленський зможе схилити його на свій бік.

Раніше колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, хто зараз має більше шансів стати президентом США — Трамп чи Гарріс.

Усі деталі тут: Вибори у США: хто стане наступним президентом – онлайн

Як працює система виборів у США й чому результати голосування сумнівні

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