Вибори в США: Обама стурбований "життєздатністю" кандидатури Байдена

Обама заперечив, що має настільки сильний вплив на Байдена, щоб самотужки вмовити його змінити рішення щодо участі у виборах.

Барак Обама, 44-й президент США (2009-2017) заявив, що нинішній очільник Білого дому Джо Байден має змінити своє рішення щодо балотування на другий термін на виборах цього року.

Про це пише Fox News.

Співрозмовник видання, близький до Обами, зазначив, що він "продовжує бачити свою основну роль в тому, щоб бути радником президента Байдена, як вони робили це одне для одного протягом багатьох років". При цьому Обама вважає, що Байден був видатним президентом, і захищає його особисто, а також сильні та історичні досягнення його адміністрації.

Барак Обама також стурбований "життєздатністю" кандидатури Байдена на виборах, але підкреслив, що чинний президент може самостійно вирішувати, чи виходити йому з передвиборчих перегонів. Натомість Обама заперечив, що має настільки сильний вплив на Байдена, щоб самотужки вмовити його зняти свою кандидатуру з президентських виборів.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляють, що Байден може зняти свою кандидатуру з виборів вже цими вихідними. Лідери демократів, друзі та ключові особи вважають, що чинний президент США не зможе перемогти у виборах цього року.

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