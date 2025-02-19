Вибори в Україні: Сікорський згадав країну, в якій бракує демократії

Очільник польської дипломатії вважає, що українці повинні вибирати президента відповідно до норм своєї Конституції.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що проведення виборів є внутрішньополітичною справою України. Водночас він додав, що Росії не завадило б потурбуватися про проведення демократичного волевиявлення у власній країні.
Про це він говорив під час підходу до преси в Європарламенті.
За словами голови польської дипломатії, Україна може самостійно вирішувати, коли проводити вибори президента, відповідно до норм своєї Конституції.
“Якщо Росія наполягає на тому, що всі сторони переговорів повинні мати демократичний мандат, то, можливо, варто провести демократичні вибори і в Україні, і в Росії", – додав він.
Радослав Сікорський наголосив, що Європа прагне, щоб війна закінчилася визнанням міжнародних принципів щодо суверенітету й цілісності України.
“Ми також несемо відповідальність за військову підтримку України після закінчення війни, її економічну відбудову", – сказав очільник МЗС Польщі.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібно провести вибори президента, оскільки чинна влада начебто не має достатньо підтримки населення.
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