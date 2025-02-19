Вибори в Україні: Сікорський згадав країну, в якій бракує демократії

Очільник польської дипломатії вважає, що українці повинні вибирати президента відповідно до норм своєї Конституції.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що проведення виборів є внутрішньополітичною справою України. Водночас він додав, що Росії не завадило б потурбуватися про проведення демократичного волевиявлення у власній країні.

Про це він говорив під час підходу до преси в Європарламенті.

За словами голови польської дипломатії, Україна може самостійно вирішувати, коли проводити вибори президента, відповідно до норм своєї Конституції.

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“Якщо Росія наполягає на тому, що всі сторони переговорів повинні мати демократичний мандат, то, можливо, варто провести демократичні вибори і в Україні, і в Росії", – додав він.

Радослав Сікорський наголосив, що Європа прагне, щоб війна закінчилася визнанням міжнародних принципів щодо суверенітету й цілісності України.

“Ми також несемо відповідальність за військову підтримку України після закінчення війни, її економічну відбудову", – сказав очільник МЗС Польщі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібно провести вибори президента, оскільки чинна влада начебто не має достатньо підтримки населення.

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