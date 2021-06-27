Вибори в Вірменії: ЦВК розповіла, яка політична сила скільки мандатів отримає

Вибори в Вірменії: ЦВК розповіла, яка політична сила скільки мандатів отримає

Партія Пашиняна виграла парламентські вибори в Вірменії.

Центральна виборча комісія Вірменії оголосила остаточні офіційні результати позачергових виборів до парламенту.

Про це повідомляє Аrmeniasputnik.

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Партія "Громадський договір", очолювана Ніколом Пашіняном, отримала 71 мандат, набравши 53,91% голосів.

На другому місці перебуває блок "Айастан" ( "Вірменія") на чолі з експрезидентом Робертом Кочаряном. У політсили 21,09% голосів і 29 мандатів.

Блок "Честь маю" виявився на третьому місці з 5,22%. Блок не подолав поріг в 7%. Але вірменські закони, якщо в парламент входить всього лише дві партії, дозволяють третій силі з найбільшою кількістю голосів увійти в Національні збори. У блоку "Честь маю" — 7 мандатів.

Також в ЦВК відхилили заяви трьох політичних сил про визнання недійсними підсумків парламентських виборів.

Нагадаємо, що у Вірменії в неділю, 20 червня, пройшли дострокові парламентські вибори.

Новини світу: на дострокових парламентських виборах у Вірменії перемогла партія Ніколи Пашиняна

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