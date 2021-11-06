Вибух бензовоза у Сьєрра-Леоне: 100 загиблих, розвалені будинки та магазини

Вибух бензовоза у Сьєрра-Леоне: 100 загиблих, розвалені будинки та магазини

Вогонь охопив перехожих та автомобілі на жвавому перехресті.

За попередніми даними, 100 людей загинули в результаті вибуху, що прогримів після зіткнення бензовоза з вантажівками в столиці Сьєрра-Леоне, Фрітаун.

Місцеві ЗМІ пишуть, що після ДТП багато очевидців кинулися збирати паливо, що розлилося. У цей момент почалася пожежа і прогримів вибух.

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А видання Sierraloaded повідомляє про 400 загиблих. Крім того, згоріли десятки будинків, магазинів і автомобілів, а також автобуси з пасажирами.

Як повідомив мер міста Ака-Савьер, розмір матеріального збитку залишається невідомим. Він також не виключив, що кількість жертв може збільшитися.

На місці працює поліція і Національне агентство з ліквідації стихійних лих.

Нагадаємо, у лікарні Кабула сталася стрілянина і подвійний вибух. Загинули 25 людей.

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