Вибух був схожий на землетрус: на динамітній фабриці у Греції загинуло троє людей

Вибух був схожий на землетрус: на динамітній фабриці у Греції загинуло троє людей

Будівлі виробничих приміщень перетворилися на руїни.

У понеділок, 21 березня, потужний вибух зруйнував виробничі приміщення динамітної фабрики на півночі Греції. Внаслідок інциденту загинуло троє працівників та отримав поранення охоронець.

Про це повідомляє місцеве видання Proto Thema.

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Вибух стався у селі за 30 кілометрів на схід від міста Гревени - приблизно за 420 км на північний захід від Афін. У компанії ЕЛТЕК, яка управляє фабрикою, заявили, що жертвами вибуху стали троє працівників заводу, яких спершу вважали зниклими безвісти. Також отримав ушкодження один співробітник служби безпеки.

Ударна хвиля від вибуху відчувалася по всій території регіону, величезний шлейф диму піднявся на сотні метрів, а поля навколо місця вибуху були завалені уламками. Жителі, які звернулися до органів влади з приводу інциденту, говорили, що вибух був схожий на землетрус.

Мер Гревени Йоргос Дастаманіс повідомив, що будівлі фабрики повністю знищено. Він також зауважив, що завод був дуже сучасним. Його будівництво почалося у 2010 році, а працювати він почав у 2015 році.

Нагадаємо, на території заводу "Сумихімпром", який обстріляли російські окупанти вранці 21 березня, ліквідували витік аміаку.

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