Вибух Cybertruck біля готелю Трампа у Лас-Вегасі: Макс відреагував

Американський мільярдер Ілон Маск, який входить до команди новообраного президента США Дональда Трампа, заявив, що вибух Cybertruck біля готелю Трампа у Лас-Вегасі, був спричинений дуже великими феєрверками та/або бомбою, яка перевозилася в кузові орендованого авто, і не пов’язаний із самим транспортним засобом.

Про це він повідомив у заяві у соціальній мережі Х.

"На момент вибуху вся телеметрія автомобіля була позитивною", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням Маска, слідчі підтверджують, що Cybertruck, який вибухнув біля готелю Трампа у Лас-Вегасі, був наповнений феєрверками.

Водночас влада розглядає інцидент як потенційний теракт і продовжує розслідування мотивів вибуху.

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Нагадаємо, після перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді Ілон Маск жив у котеджі вартістю 2 000 доларів за ніч у маєтку новообраного президента США Мар-а-Лаго.

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