Вибух ​​на АЗС у Карабаху: кількість жертв зросла до майже 70, доля ще 105 – невідома

У Карабаху днями прогримів потужний вибух на складі пального.

У Карабаху ввечері 25 вересня поблизу траси Степанакерт пролунав потужний вибух на складі з пальним. За останніми даними відомо про 68 загиблих людей, ще 105 вважаються зниклими безвісти.

Про це пише вірменська служба "Радіо Свободи".

Омбудсмен Гегам Степанян повідомив, що із 68 загиблих наразі вдалося встановити особи лише 21 людини.

Доля 105 людей наразі невідома внаслідок вибуху.

Окрім того, 290 людей зазнали поранень внаслідок вибуху, з них 168 – доставили до медичних закладів. Стан здоров'я більшості з них оцінюється як важкий або вкрай важкий.

Причина вибуху досі невідома.

Нагадаємо, в Іраку під час святкування весілля спалахнула пожежа – загинули понад 100 людей, серед яких і наречені.

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