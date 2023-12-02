Вибух на БАМ у Бурятії: ексспівробітник СБУ припустив, яку ще залізницю у Росії можуть підірвати

Усі об'єкти, які росіяни застосовують для продовження агресії проти України, є нашими законними цілями й будуть атаковані.

Напередодні СБУ здійснили потужну спецоперацію у Північномуйському тунелі ім. Бессолова в Бурятії, який слугує залізничним сполученням РФ з КНР. Згодом це може статися на ділянках, які Росія застосовує для співпраці з Північною Кореєю.

Про це сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю ТСН у межах проєкту "Ремарки".

Які є потенційні цілі

На думку Ступак, виникає резонне запитання: де ще можна влаштувати такого типу спецоперацію? Слід пам'ятати, що Російської Федерації співпрацює з Північною Кореєю. На тому напрямку також є подібні вузькі ділянки.

"Росіяни не ідіоти, вони міркують, які наступні кроки будуть робити українські спецслужби. Шлях сполучення з Північною Кореєю можливо і був першим на олівці спецслужб, але через посилену охорону зараз не вдалося ним скористатися і підірвати", – припускає колишній співробітник СБУ.

Можливо, продовжує він, це станеться дещо пізніше в іншій локації або інших залізничних маршрутах. Наприклад, посеред Уральських гір також можуть підірвати цей ешелон.

"Є багато ділянок, де потяг загальмовує, там можна підірвати й зруйнувати. Я думаю, що ці люди якщо це зробили, то можуть і в іншій локації зробити такі підриви", – сказав Ступак.

Нагадаємо, СБУ влаштувала підрив Байкало-Амурської переправи у Бурятії. Значних пошкоджень зазнала залізнична колія, а також згоріли десятки цистерн із пальним. Слід зауважити, що це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм. Країна-агресорка використовує його для військових постачань, однак зараз його робота паралізована. Усе, що відомо про інцидент, читайте у нашому матеріалі.

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