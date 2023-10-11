Вибух на газопроводі в Балтійському морі: експерт заявив про причетність Росії та назвав її мету

Країна-агресорка прагне вивчити поведінку і заходи з боку НАТО та ЄС після інциденту на газогоні. А ще цей вибух, як і загострення на Близькому Сході, відволікає увагу від війни в Україні.

До вибуху газопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією може бути причетна Росія, яка прагне використати інцидент в інформаційній війні. Так, країна-аресорка може демонструвати, що попри поразки на фронті в Україні, вона ще здатна діяти жорстоко та ефективно на багатьох напрямках.

Таку думку висловив експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар.

Що відомо про вибух на газопроводі в Балтійському морі

В ніч проти 8 жовтня норвезькі сейсмологи зафіксували підземні поштовхи на дні Балтійського моря біля газопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією. Норвежці назвали це "ймовірним вибухом". За даними норвезького сейсмологічного товариства Norsar, вибух мав магнітуду 1,0.

"Неофіційно керівництво Фінляндії та командування Сил оборони Фінляндії підозрюють, що за пошкодженням стоїть Росія. Підозрюваний є, але визначити винуватця буває складно", – зазначив експерт.

Він повідомив, що офіційні особи Фінляндії та Естонії відмовилися коментувати питання, хто стоїть за інцидентом: "Перш ніж робити висновки, ми спочатку хочемо ретельно дослідити це питання. Саме так діють західні конституційні держави".

Місце вибуху в Балтійському морі біля газогону Balticconnector

Чому до вибуху на газопроводі може бути причетна Росія

"Можливо, що розслідування не надасть чітких доказів, що вкажуть на злочинця. Тим не менше, очевидно, що трубний саботаж ідеально вписався б у російський сценарій. Пошкодження трубопроводу завдає обмеженої економічної шкоди як Фінляндії, так і Естонії. Однак скоєне є потужним інструментом в інформаційній війні. Росія демонструє, що не дивлячись на поразки на українському фронті, вона все ще здатна діяти жорстоко та ефективно на багатьох напрямках. Перш за все, вона показує Фінляндії та Естонії, що НАТО не є ефективним захистом", – висловив думку Гончар.

За його оцінками, "почерк" диверсії на газопроводі такий самий, як і у випадку з "Північними потоками". Як аргумент експерт навів факт перебування розвідувального корабля російського Балтійського флоту поблизу зони диверсії.

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Гончар вважає, що Росія скоїла диверсію на Balticconnector, аби прозондувати реакцію НАТО, ЄС, національних компетентних органів та вивчити їхні поведінку і заходи, які вживатимуться.

"Диверсія на додаток до подій на Близькому Сході розпорошує увагу Альянсу та Єврокомісії, оскільки вона відбулась в морі, де домінує НАТО та ЄС, і додатково відволікає увагу від війни Росії проти України", – звернув увагу експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин.

Диверсій з боку Росії може побільшати: експерт назвав локації

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Гончар переконаний, що цим інцидентом дії Росії не обмежаться. Далі може бути Північне море та Північна Атлантика, а також Середземне море. За певних обставин – і Чорне море в частині румунської газової інфраструктури на шельфі.

"НАТО та політичним лідерам країн-членів Альянсу варто відмовитись від практики ухиляння публічної ідентифікації російського авторства диверсій (як це має місце у випадку "Північних потоків") задля уникнення ескалації. Подібна практика лише заохочує Росію до подальших дій, оскільки розцінюється як прояв слабкості Заходу", – наголосив експерт.

До слова, в американському Інституті вивчення війни заявила про ознаки того, що Росія може готуватися до конфліктів з країнами Балтії та НАТО.

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