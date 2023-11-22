Вибух на кордоні США та Канади: двоє людей загинули внаслідок інциденту на мості біля Ніагарського водоспаду (відео)

У середу, 22 листопада, на Райдужному мості біля Ніагарського водоспаду вибухнув автомобіль, який в'їхав з території Канади до США. Внаслідок інциденту щонайменше двоє людей, які були в авто, загинули.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

За інформацією видання, автомобіль пройшов через первинний контрольно-пропускний пункт перевірки паспортів і прав. За даними кількох джерел у правоохоронних органах, потім автомобіль направили в інший район для повторного обшуку. Коли машина прямувала до вторинної зони обшуку, стався вибух.

Представники влади не повідомляють, що стало причиною вибуху.

ФБР, поліція штату Нью-Йорк і митна та прикордонна служба США проводять розслідування. За словами джерел, федеральна влада намагається отримати відео з різних точок зору, оскільки свідчення свідків відрізняються.

"Насправді ми знаємо небагато – лише те, що був автомобіль, який намагався в’їхати в США, і вони перекрили обидві сторони мосту", – сказав CNN Аарон Фергюсон, офіцер громадської інформації міста Ніагара-Фоллз.

Поблизу Ніагарського водоспаду є чотири пункти пропуску між Канадою та США .

Джерела повідомили, що серйозних травм не отримав ніхто, крім тих людей, які перебували у машині.

За інформацією джерел ABC News, слідчі знайшли на місці події якусь валізу чи портфель. Вони розглядають його як можливий вибуховий пристрій, вибухотехніки працюють зі знахідкою.