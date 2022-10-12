Вибух на Кримському мосту: Росія звинуватила ГУР в організації інциденту, в Буданова відповіли

Після звинувачень ФСБ, російська пропаганда вже назвала очільника військової розвідки України Кирила Буданова "ціллю номер один".

У Росії знайшли нібито винних у вибуху на Кримському мосту, який стався 8 жовтня. ФСБ назвали "організатором" інциденту очільника військової розвідки України Кирила Буданова.

Про це йдеться у заяві ФСБ, яку цитує Телеграм-канал Baza.

Що заявили у Росії

ФСБ РФ заявили, що вибуховий пристрій нібито було закамуфльовано в рулони з будівельною поліетиленовою плівкою і на початку серпня відправлено з морського порту Одеси до болгарського міста Русі.

У РФ навіть знайшли на кого "повісити" переправлення вантажу між країнами. Так, до російського "списку обвинувачених" потрапили громадяни України Цюркало Михайло Володимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Іванович; громадяни Грузії Іносарідзе Сандро, брокер на ім'я "Леван" та громадянин Вірменії Терчанян Артур. Вони, за інформацією ФСБ нібито переправляли вантаж з Болгарії до порту міста Поті (Грузія), а потім — до Вірменії.

У Росії кажуть, що вантаж навіть вдалося розмитнити у місті Єреван, після чого на зареєстрованому в Грузії вантажному автомобілі DAF 4 жовтня вантаж нібито перетнув російсько-грузинський кордон і 6 жовтня був доставлений та розвантажений на оптовій базі Армавіра Краснодарського краю.

"7 жовтня цього року за сприяння Р. Соломка, громадянина України Злоба Володимира Васильовича, 1987 р.н., та ще п'ятьох встановлених громадян Росії документи на вантаж знову були змінені, відправником було вказано ТОВ "ПЕК-34" (м. Ульяновськ) , а одержувачем неіснуюча фірма у Республіці Крим", - кажуть у ФСБ.

За інформацією ФСБ, цього ж дня (7 жовтня) палети були завантажені у вантажний автомобіль громадянина Росії Юсубова Махіра, "який виїхав до м. Сімферополя, а 8 жовтня 2022 р. о 06:03 під час проходження Кримським мостом був здійснено підрив".

У ФСБ вигадали, що за пересуванням вантажу по всьому маршруту та контакти з учасниками "злочинної схеми транспортування" здійснював нібито співробітник ГУР МОУ, який представлявся Іваном Івановичем і "використовував для координації як віртуальний анонімний номер, придбаний в мережі Інтернет, так і зареєстрований на громадянина України жителя м. Кременчук Андрійченка Сергія Володимировича".

Загалом організатором інциденту на Кримському мосту російська спецслужба вважає очільника військової розвідки України – Кирила Буданова.

Внаслідок цього російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму Telegram-каналі вже назвав Кирила Буданова "ціллю №1".

Що кажуть в Україні

Своєю чергою, в Україні назвали ці висновки російської ФСБ повною нісенітницею. Так, представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що російські спецслужби "обслуговують режим Путіна", тому їхні висновки були очікуваними.

"Вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету РФ — нісенітниця. Це фейкові структури, які обслуговують режим Путіна, тому коментувати їхні чергові заяви ми не будемо", — заявив Суспільному Андрій Юсов.

Вибух на Кримському мосту: хто може за цим стояти

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вибух на Кримському мосту став наслідком протистояння між ФСБ та російським Міноборони.

На думку російського опозиціонера та юриста Марка Фейгіна, причетність ФСБ до підриву цілком допустима в умовах ескалації конфлікту в близькому оточенні президента РФ Володимира Путіна.

За оцінками фахівців американського Інституту вивчення війни, за вибух на Кримському мосту російська влада зробить винним Міноборони країни, аби відвести провину від Путіна, на адресу якого почала лунати критика.

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