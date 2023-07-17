Вибух на Кримському мосту: Симоньян закликала вдарити по Лондону

Путіністка закликає вдарити по Тауерському мосту.
Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян звинуватила у вибухах на Кримському мосту не лише українські, а й британські спецслужби. А тому закликає вдарити по Тауерському мосту, що Лондоні.
Про це путінська прихильниця написала у своєму Telegram.
"Якщо правда, що атаку на Кримський міст здійснили за допомогою британських спецслужб, чи це робить легітимною метою Тауерський міст? Як на мене, то цілком", - написала пропагандистка Симоньян.
Вона наголосила, що безпілотники є зброєю. Саме тому закликала до відповідальності стосовно їхнього продажу та розповсюдження.
Нагадаємо, у Росії назвали вибухи на Кримському мосту терактом. У Слідчому комітеті РФ заявили, що його нібито атакували два українські безпілотники.
Відреагували на вибухи на переправі і в Кремлі. В адміністрації диктатора-президента Володимира Путіна традиційно звинуватили Україну в "атаці" на Кримський міст. Крім того, в РФ пригрозили "відповіддю".
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