Вибух на Кримському мосту: в Кремлі не дають прогнозів щодо відновлення переправи

Попередньо, збитки оцінюють у 200-500 мільйонів рублів.
У Кремлі поки не дають прогнозів, як довго триватиме відновлення Кримського мосту, на якому стався вибух вранці 8 жовтня.
Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМП.
"Ні, прогнозів поки немає (щодо відновлення Кримського мосту - Ред.)", - прокоментував він.
До слова, у всеросійському союзі страховиків повідомили, що збитки внаслідок вибуху становлять 200-500 мільйонів рублів.
Представник Кремля Пєсков заявив, що залізничне сполучення з окупованим півостровом припинено. Щобільше - продаж квитків на поїзди до анексованого півострова, а також з нього, припинено. Також відомо, що всі автобусні рейси до Криму та назад скасовані.
"Бавовна" на Кримському мосту
"Бавовна" сталася у суботу вранці, 8 жовтня, на Кримському мосту. Російські окупанти спочтаку повідомили про пожежу на переправі. Мовляв, зайнялася цистерна з паливом.
Згодом у Москві поінформували, що виникла пожежа у результаті вибуху. Стався підрив вантажного автомобіля, розповіли в російському Національному антитерористичному комітеті.
Згодом Володимир Путін відреагував на вибух на Кримському мосту. Він доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію.