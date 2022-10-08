Вибух на Кримському мосту: в Кремлі не дають прогнозів щодо відновлення переправи

Попередньо, збитки оцінюють у 200-500 мільйонів рублів.

У Кремлі поки не дають прогнозів, як довго триватиме відновлення Кримського мосту, на якому стався вибух вранці 8 жовтня.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМП.

"Ні, прогнозів поки немає (щодо відновлення Кримського мосту - Ред.)", - прокоментував він.

До слова, у всеросійському союзі страховиків повідомили, що збитки внаслідок вибуху становлять 200-500 мільйонів рублів.

Представник Кремля Пєсков заявив, що залізничне сполучення з окупованим півостровом припинено. Щобільше - продаж квитків на поїзди до анексованого півострова, а також з нього, припинено. Також відомо, що всі автобусні рейси до Криму та назад скасовані.

"Бавовна" на Кримському мосту

"Бавовна" сталася у суботу вранці, 8 жовтня, на Кримському мосту. Російські окупанти спочтаку повідомили про пожежу на переправі. Мовляв, зайнялася цистерна з паливом.

Згодом у Москві поінформували, що виникла пожежа у результаті вибуху. Стався підрив вантажного автомобіля, розповіли в російському Національному антитерористичному комітеті.

Згодом Володимир Путін відреагував на вибух на Кримському мосту. Він доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію.

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