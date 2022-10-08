Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибух на Кримському мосту: в Росії повідомляють про трьох загиблих

Дата публікації
Перегляди
165
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber

доповнюється..

У російському Слідчому комітеті повідомляють, що у результаті вибуху на Кримському мосту 8 жовтня загинуло троє осіб. За попередньою інформацією, це пасажири легкового автомобіля, що був поряд з вантажівкою, що підірвалася.

Про це інформує пресслужба СК Російської Федерації.

Зазначається, що з води вже дістали тіла двох загиблих: чоловіка та жінки. Наразі їхні особи не встановлено. 

Слідчі встановили дані вантажного автомобіля та його власника. Ним виявився житель Краснодарського краю. "За місцем його проживання розпочато слідчі дії. Вивчається маршрут пересування авто та відповідна документація", - йдеться у повідмленні.

Дата публікації
Перегляди
165
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація