Вибух на Кримському мосту: в Росії повідомляють про трьох загиблих

У російському Слідчому комітеті повідомляють, що у результаті вибуху на Кримському мосту 8 жовтня загинуло троє осіб. За попередньою інформацією, це пасажири легкового автомобіля, що був поряд з вантажівкою, що підірвалася.

Про це інформує пресслужба СК Російської Федерації.

Зазначається, що з води вже дістали тіла двох загиблих: чоловіка та жінки. Наразі їхні особи не встановлено.

Слідчі встановили дані вантажного автомобіля та його власника. Ним виявився житель Краснодарського краю. "За місцем його проживання розпочато слідчі дії. Вивчається маршрут пересування авто та відповідна документація", - йдеться у повідмленні.